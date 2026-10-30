Chibuike Nwaiwu'ya Premier Lig'den 2 talip birden! İngiliz basını duyurdu
Trabzonspor'un başarılı stopere Chibuike Nwaiwu için talipler çıkmaya devam ediyor. İngiliz basını peşinde olan kulüpleri duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Nwaiwu, İngiliz kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham'ın, ocak transfer döneminde 23 yaşındaki Nijeryalı stoper için yeni bir teklif yapması bekleniyor. Crystal Palace'ın da genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.