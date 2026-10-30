Chibuike Nwaiwu'ya Premier Lig'den 2 talip birden! İngiliz basını duyurdu

Trabzonspor'un başarılı stopere Chibuike Nwaiwu için talipler çıkmaya devam ediyor. İngiliz basını peşinde olan kulüpleri duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)