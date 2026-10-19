Trabzonspor'dan derbi zaferi sonrası flaş paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Dev derbinin ardından bordo mavili kulübün resmi hesabından flaş paylaşımlar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerin galibiyet golleri 21'de Ozan Tufan ve 71'de Muhammed Salah'tan geldi.

Bu sezonki derbilerde 2'de 2 yapan Fırtına'dan maç sonu ise flaş paylaşımlar geldi. Kulübün resm hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan zaferlere atıfta bulunuldu. Bir diğer paylaşımda ise Beşiktaş'ın transfer paylaşımlarına gönderme yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR: