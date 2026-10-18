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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı. Yarınki karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Melih Kabasakal da forma giyemeyecek.

#Trendyol Süper Lig #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Thomas Reis #Beşiktaş #Trabzonspor
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