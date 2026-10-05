CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Umut Nayir'in sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, tecrübeli golcü Umut Nayir'in sakatlandığını açıladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı." ifadeleri kullanıldı.

#Trabzonspor #Umut Nayir #Drogheda United
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Gedson için rekor talep!
Sonraki Haber
Gedson için rekor talep!