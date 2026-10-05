Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Umut Nayir'in sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor, tecrübeli golcü Umut Nayir'in sakatlandığını açıladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı." ifadeleri kullanıldı.