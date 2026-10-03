Trabzonspor, daha önce transferi için girişimde bulunduğu Artem Bondarenko'yu yeniden gündemine aldı. Bordo-mavililerin scout ekibinin Al Ahli'de kiralık oynayan 26 yaşındaki futbolcuyu Suudi Arabistan'da takip edeceği ve teknik direktör Thomas Reis'in oyuncu hakkında rapor istediği belirtildi.

Trabzonspor kulüp yönetimi, birkaç dönemdir transferi için büyük uğraşlar verdiği Artem Bondarenko'yu alamamıştı. Bordo-mavili yönetim daha önce Ukraynalı 10 numara için 8 milyon euro önermiş ancak Shakhtar Donetsk, 12 milyon euro'da diretince anlaşma sağlanamamıştı. 26 yaşındaki futbolcu konu ile ilgili, "Trabzonspor'dan teklif aldım. Türk futbolunu seviyorum ve Trabzonspor'u yakından takip ediyorum. Ama kulüpler anlaşamadığı için gidemedim. Ben gitmeye hazırdım" demişti. Bondarenko, bu sezon Saudi Pro League takımı Al- Ahli'ye zorunlu satın alma maddesi ile kiralandı. Suudi Arabistan ekibi, satın almanın 2029'a kadar olacağını duyurdu.

MAÇI TAKİP EDİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili yönetim, Bondarenko için nabız yoklama kararı aldı. Teknik direktör Thomas Reis'in futbolcuyu öncelikle görmek istediği bu nedenle scout ekibinin Suudi Arabistan'a gideceği ve maç izleyeceği öne sürüldü. 1.87 boyundaki futbolcu, şu ana kadar Al Ahli takımı ile 4 maça çıktı ve 182 dakika görev yaptı. Suudi Arabistan Ligi'nde 7. hafta geride kaldı. Bondarenko'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, üç farklı bölgede etkili olabilmesi. Asıl mevkisi 10 numara olan oyuncu, merkez orta sahada ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Shakhtar'da 169 resmi maça çıkan Bondarenko, 34 gol ve 29 asistle yüksek verimlilik gösterdi.

TEKNİK VE GÜÇLÜ OYUNCU

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

TEMPO PROBLEMİNİ ÇÖZER

Artem Bondarenko, topu taşıma ve oyun yönlendirme özelliğiyle öne çıkan, güçlü fiziğe sahip bir orta saha profili. Özellikle dripling ile rakip yarı sahaya geçişleri, Trabzonspor'un zaman zaman yaşadığı tempo problemini kökünden çözme potansiyeli taşıyor.