Trabzonspor-Drogheda United | CANLI (Dostluk maçı)
Süper Lig devlerinden Trabzonspor, milli arada İrlanda'dan kardeş kulübü Drogheda United ile dostluk maçına çıkıyor. Fırtına'nın ev sahibi olduğu bu anlamlı maç, A Spor ekranlarından sporseverlerle buluşuyor. Trabzonspor-Drogheda United maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Trabzonspor, milli arayı boş geçmiyor. Fırtına, dostluk maçında İrlanda'dan kardeş kulübü Drogheda United'ı konuk ediyor. Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan ve A Spor ekranlarından spor severlerle buluşan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED İLK 11'LER
Trabzonspor: Ahmet Doğan, Fabinho, Cenk, Murat Mert, Ahmet Cemil, Bouchouari, Mendy, Ozan, Metehan, Cihan, Onuachu.
Drogheda United: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis.
TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki hazırlık maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü (Bugün) oynanıyor. Bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde Papara Park'ta gerçekleştirilen karşılaşma TSİ saat 19.00'da başladı.
TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Drogheda United karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-DROGHEDA UNITED MAÇI HANGİ STATTA?
Trabzonspor-Drogheda United mücadelesi, Papara Park'ta oynanıyor. Karşılaşma, iki kulüp arasındaki kardeşlik bağlarının sahaya taşınacağı özel bir buluşma niteliği taşıyor.
TRABZONSPOR İLE DROGHEDA UNITED ARASINDAKİ KARDEŞLİK
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluk, iki kulübün benzer bordo-mavi renkleri ve taraftarlar arasındaki ilişkilerle yıllar içinde gelişti. İki takım 2010 yılında kardeş kulüp oldu.
2013 yılında İrlanda'da oynanması planlanan karşılaşma, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. İki ekip, yıllar sonra bu kez Trabzon'da karşı karşıya gelerek ertelenen buluşmayı gerçekleştirdi.