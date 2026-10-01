Trabzonspor-Drogheda United | CANLI (Dostluk maçı)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, milli arada İrlanda'dan kardeş kulübü Drogheda United ile dostluk maçına çıkıyor. Fırtına'nın ev sahibi olduğu bu anlamlı maç, A Spor ekranlarından sporseverlerle buluşuyor. Trabzonspor-Drogheda United maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...