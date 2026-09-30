Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, genç file bekçisi Onuralp Çevikkan'ın sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor resmi sitesinde yapılan açıklama ile Onuralp Çevikkan'ın sakatlandığı açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı."