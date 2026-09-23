Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen Gedson Fernandes için menajerlik şirketinden flaş açıklama geldi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'i gündemine aldığı öne sürülmüştü. Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.

"TRABZONSPOR'A GİTME İHTİMALİ YOK"

Gedson Fernandes'in menajerlik şirketi Gestifute, Rus basınından Sport24'e yaptığı açıklamada, oyuncunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu." ifadeleri kullanıldı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2025 yılında Beşiktaş'tan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in Rus ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Böylece Trabzonspor ile Gedson Fernandes arasında transfer görüşmesi yapılacağı yönündeki iddialara oyuncunun menajerlik şirketinden net bir yanıt gelmiş oldu.



