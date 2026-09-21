CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor’da 11 futbolcu milli takım heyecanı yaşayacak

Trabzonspor’da 11 futbolcu milli takım heyecanı yaşayacak. Bordo-mavili ekip o isimleri bu paylaşımlar duyurdu...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor’da 11 futbolcu milli takım heyecanı yaşayacak

Trabzonspor, milli takım kamplarına davet edilen 11 futbolcusunu açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, davet alan futbolcular duyuruldu:

Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer aldı. Stefan Savic Karadağ, Muhammed Salah Mısır, Ernest Muçi Arnavutluk ve Chibuike Nwaiwu Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina ise Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Franculino Dju Gine-Bissau Milli Takımı'nda görev yapacak. Ali Habeşoğlu ise Ümit Milli Takım'ın kampına katılacak.

Trabzonspor, futbolcuların yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

#A Milli Takım #Samet Akaydin #Aral Şimşir #Chibuike Nwaiwu #Ali Habeşoğlu
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor'da Fabinho etkisi
Sonraki Haber
Trabzonspor'da Fabinho etkisi