Trabzonspor’da 11 futbolcu milli takım heyecanı yaşayacak. Bordo-mavili ekip o isimleri bu paylaşımlar duyurdu...

Trabzonspor, milli takım kamplarına davet edilen 11 futbolcusunu açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, davet alan futbolcular duyuruldu:

Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer aldı. Stefan Savic Karadağ, Muhammed Salah Mısır, Ernest Muçi Arnavutluk ve Chibuike Nwaiwu Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina ise Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Franculino Dju Gine-Bissau Milli Takımı'nda görev yapacak. Ali Habeşoğlu ise Ümit Milli Takım'ın kampına katılacak.

Trabzonspor, futbolcuların yer aldığı paylaşımda, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.