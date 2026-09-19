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Thomas Reis: Adil bir tercih olmayabilir

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Thomas Reis: Adil bir tercih olmayabilir

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Çalışmak için kısa bir zaman vardı. Takımımızda bolca tecrübeli oyuncu var. Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz.

İLK 11'DEKİ TERCİHLERİ

"Takımla konuştum. Kendilerine ilettim. Henüz 2 gün geçirme fırsatım oldu. Sadece 2 günlük bir süre, adil kararlar almak için yeterli değildi. Aldığım kararla adil olmayabilir. Umuyorum sahada olan tüm arkadaşlar, sahada elinden geleni yapacak."

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Türkiye #Trabzonspor #Thomas Reis
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