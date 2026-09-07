UEFA Konferans Ligi hesabından Muhammed Salah paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonsporlu yıldız futbolcu Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)