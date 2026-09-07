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UEFA Konferans Ligi hesabından Muhammed Salah paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonsporlu yıldız futbolcu Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi hesabından Muhammed Salah paylaşımı!

UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un dünyaca ünlü oyuncusu Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşım yaptı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda; Salah'ın, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki görselleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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