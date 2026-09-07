UEFA Konferans Ligi hesabından Muhammed Salah paylaşımı!
UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonsporlu yıldız futbolcu Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
UEFA Konferans Ligi'nin resmi X hesabı, Trabzonspor'un dünyaca ünlü oyuncusu Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşım yaptı.
UEFA'dan yapılan paylaşımda; Salah'ın, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki görselleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🇪🇬 Mohamed Salah ⚽— UEFA Conference League (@Conf_League) September 7, 2026
📸: @TrabzonsporEN | #UECL pic.twitter.com/XuCx7nHdcP