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Trabzonspor, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Trabzonspor'un, Avrupa arenasındaki kadrosu açıklandı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Trabzonspor'un, Avrupa arenasındaki kadrosu duyuruldu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.

#Andre Onana #Samet Akaydin #Stefan Savic #Mustafa Eskihellaç #Chibuike Nwaiwu #Arseniy Batagov #Batista Mendy #Fabinho #Ernest Muçi #Benjamin Bouchouari #Ozan Tufan #Ruslan Malinovskyi
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