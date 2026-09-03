Trabzonspor, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Trabzonspor'un, Avrupa arenasındaki kadrosu açıklandı.
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekibimiz Trabzonspor'un, Avrupa arenasındaki kadrosu duyuruldu.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.