Trabzonspor ayrılığı açıkladı! İşte yeni adresi

Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullandı.

Saygılarımızla.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Hij40gTm8H — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 31, 2026

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

"Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, Çorum Kulübü'ne, 2026-2027 futbol sezonu için 200.000.-EUR + KDV geçici transfer bedeli ve 2.000.000.-EUR + KDV satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu maliyetleri Çorum Kulübü tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."