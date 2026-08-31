CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor ayrılığı açıkladı! İşte yeni adresi

Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! İşte yeni adresi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullandı.

Saygılarımızla.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

"Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, Çorum Kulübü'ne, 2026-2027 futbol sezonu için 200.000.-EUR + KDV geçici transfer bedeli ve 2.000.000.-EUR + KDV satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu maliyetleri Çorum Kulübü tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

#Arca Çorum FK #Trabzonspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Amed SF-Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Sonraki Haber
Amed SF-Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!