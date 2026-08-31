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Fatih Tekke: Ayağa kalkmamız lazım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından takımının oyununu eleştirdi.

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Fatih Tekke: Ayağa kalkmamız lazım!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Üzücü bir akşam yine, bence... Skordan bağımsız... Oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim. Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin! Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız."

#Fatih Tekke #Amedspor #Trendyol Süper Lig #Trabzonspor
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