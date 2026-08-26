Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın deplasmanda TSİ 21.30’da Macaristan’ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın oynanacağı Groupama Stadı’nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 oyun ile devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ TUR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuştu. Bordo-mavililer, rövanşta turu geçmek için mücadele edecek. Trabzonspor ile Ferencvaros yarın TSİ 21.30'da Groupama Stadı'nda karşı karşıya gelecek.