CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın deplasmanda TSİ 21.30’da Macaristan’ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın oynanacağı Groupama Stadı’nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 oyun ile devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ TUR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuştu. Bordo-mavililer, rövanşta turu geçmek için mücadele edecek. Trabzonspor ile Ferencvaros yarın TSİ 21.30'da Groupama Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

#Macaristan #Ferencvaros #Trabzonspor #Fatih Tekke
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor kafilesi, Budapeşte'ye geldi!
Sonraki Haber
Trabzonspor kafilesi, Budapeşte'ye geldi!