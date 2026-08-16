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Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bordo mavililer, sezonun ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte, o yazılar... (TS Spor haberleri)

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Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

REHA KAPSAL - HEDEF VE ODAKLANMA

Trabzonspor, süper starı Salah'lı ve yenilenmiş kadrosu ile sezonu Kasımpaşa deplasmanında açtı. Tek hedef 3 kulvarda da başarı bu sezon... Oyun istikrarı ve her antrenman ile maçta gelişmek felsefe Fatih hocanın koyduğu hedeflar doğrultusunda olmazsa olmaz öncelik. İlk yarı oyunun tüm kontrolü bordo mavililerdeydi. Ön alanda baskı ile başladılar. Yaptıkları doğru sistem üzeri pres ve hücumda doğru konumlanmalar dikkat çekti. İyi set kombinasyonları gerçekleştirdiler. Nitekim atılan golde Metehan'ın yaptığı ortaya Saviolo'nun pozisyonu çok doğruydu.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Malinovskyi ve Bouchouari orta saha merkezini iyi kontrol etti. İlk 45 dakika, sadece Aral Şimşir onlara ayak uyduramadı. Oranın oyuncusu olmadığı net ortaya çıktı. Bunun sonucunda formsuz Onuachu ile doğru ikili olamadılar. Bunun sonucunda formsuz Onuachu ile doğru ikili olamadılar. İkinci yarı başında yenilen golden sonra Salah başta olmak üzere Fatih Tekke'den hamleler geldi. Bunun sonucu çok net gol pozisyonundan yararlanamadı. Bordo-mavili takım, rakip sahaya oyunu yıkıyorsa Umut Nayir'i alarak 4-4-2'ye dönülebilirlerdi.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Sahada görülen en büyük sıkıntı öndeki hücum oyuncularının takım savunmasına yardım etmemesi. Bu da iki parçalı bir takım görüntüsü ortaya çıkardı. Bu durumda en büyük sıkıntı saha içi yapı ve dengesinin ciddi anlamda etkilemesi. Bu da bir takım için en önemli olumsuz görüntüdür. Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Fiziksel ve uyum anlamında sıkıntıları olmasına rağmen çok iyi oynamadıkları bir maçta özelikle ikinci yarı girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarından deplasmanda iki puan bıraktılar. Lig maratonunda telafisi mutlaka olur. Tek hedef ve odaklanma Ferencvaroş maçı olmalı.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

MUSTAFA ÇULCU - KESİNLİKLE PENALTI DEĞİL

Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı lakin henüz kapasitesi yeterli değil. Faul ve kart değerlendirmeleri "Ben merkezli hakemlik yapısı" modern hakemlikten uzak. Halı sahada futbol oynayan biri bile Kasımpaşa lehine verdiği penaltıyı vermez.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Ortak topta Pina ile top arasına koşarak girip Pina'ya çarparak teması alan Güven ve faul yapılmış süslemesi yaptı. Bu temas ile her iki oyuncu kısmen denge kaybı yaşayınca aşağıda ayaklar birbirine dolandı. Pina penaltıyı gerektirecek faul yapmadı. Buna penaltı veren hakemin futbol bilgisi sorgulanır. Hakem de 2 nolu yardımcı da sezona iyi başlamadı.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

ZEKİ UZUNDURUKAN - İLK HAFTADAN HAKEM REZALETİ!

Dakika bir; gol bir! Golü atan futbolcu değil hakem! Gürcan Hasova...
Hakemler kaldığı yerden can yakmaya devam ediyor. Siz Anthony Taylor'u getirseniz ne olur! Kural bilmeyen, futbolu yorumlamayı bilmeyen bu hakemler oldukça yerinizde sayarsınız.
Medyaya yeni oyun kuralları öğretmeyi bırakın da (Biz zaten biliyoruz, Dünya Kupası'nı izledik), hakemlerinize biraz kural öğretin!
Dün Kasımpaşa lehine verilen bir penaltı var ki... Aman Allahım! Tam bir akıl tutulması yaşadı hakem Gürcan Hasova.
VAR'daki Fedayi San, siz ne iş yaparsınız! Hakem bu rezalet ötesi penaltıyı verirken, siz nelerle meşguldünüz Fedayi San! Daha ligin ilk haftası ve şampiyonluk adayı bir takımın maçında sonucu hakem belirledi.
Ligin marka değerini artırmak için Türk futbol tarihinin en büyük transferini yapan (Muhammed Salah) Trabzonspor'un daha ilk haftadan ümitlerini kırdınız!
Yarışta yara almasına neden oldunuz!

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Trabzonspor, geçen sezona göre daha hızlı oynuyor, daha çabuk düşünüyor, kenarlarda daha klas oyuncuları var.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçına çok iştahlı başladılar ve ilk 4 dakikada kaleci Gianniotis'in iki net kurtarışı vardı.
Trabzonspor'da ilk 45'te Saviolo fırtınası izledik. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen görev yaptığı sağ kanatta çok etkili oldu. Çok da muazzam bir gol attı.
Pina ile uyumu da iyiydi.
Sol kanatta ise Mustafa ve Metehan ikilisinin hücuma fazla bir katkısı olmadı.
Aral Şimşir ise 10 numara pozisyonunda oynadı. Ümit Milli Takımı'nda da zaman zaman 10 numara oynayan Aral, kanatta daha etkili bir oyuncu.
Maç boyunca Muci'nin eksikliğini çok hissetti Trabzonspor. Malinovskyi ve Bouchouari ikilisi orta alanda zaman zaman etkili oldu. Bouchouari savunmanın önünde bir dalga kıran gibi mücadele ederken, Malinovskyi uzun ve ters pasları ile hücuma destek verdi.
Onuachu maç boyunca çok etkisiz kaldı, çünkü Kasımpaşa savunması, kendisine çok yakın oynadı. Ayrıca istediği pasları da alamadı Onuachu. Topla daha çok oynayan ve bütün istatistiklerde Kasımpaşa'nın çok önünde olan Trabzonspor'un ilk yarıyı önde kapatması da sürpriz olmadı. Bu arada ilk yarıda iki kurtarış yapan Onana da sezona formda başladı. Özellikle de Benedyczak'ın şutunu çok iyi çıkardı Onana.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Hajradinovic'in oyuna girişi, Kasımpaşa'ya ön alanda büyük bir güç kattı. Emre Belözoğlu'nun bu kadar etkili bir oyuncuyu neden kenarda tuttuğunu da anlayamadım. Kasımpaşa'nın baskısı penaltıyı da beraberinde getirdi.
Savic'in uzaklaştıramadığı topu devamında Pina da kontrol edemeyince ve Güven'e (hakeme göre faul) yapınca Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonspor kalesini maç boyunca yoklayan Benedyczak penaltıdan Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi.
Ardından Fatih Tekke'den hemen Salah hamlesi (Dk. 58'de) geldi.
Salah'ın oyuna girişi ile Saviolo asıl görev yeri olan sol kanada geçti.
İlk yarıdaki etkili oyununu devam ettiren Saviolo, gerçekten bu sezon adından çok söz ettirecek gibi görünüyor. Cabral'ın oyuna girip sol beke geçmesinin ardından Mustafa sol önde oynamaya başladı.

Spor yazarlarından Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemine eleştiri!

Trabzonspor'da sezona hazır olmayan oyuncuların başında Onuachu geliyor.
İyi niyeti ile mücadele etti ama ikili mücadelelerde ve son vuruşlarda çok ağır kaldı. Geçen sezonki Onuachu olsaydı, dün hat-trick yapabilirdi. Salah'ın girişi takıma büyük öz güven kazandırdı.
Salah topu ayağına aldığı her pozisyonda resital sundu.
Daha ilk maçında ne kadar büyük futbolcu olduğunu gösterdi Salah!
Trabzonspor bu sezon şampiyon olmak istiyorsa, orta sahaya dinamik bir oyuncu, ön tarafa da bir golcü transfer etmeli.
Yoksa Salah'lı bu güzel kadroya yazık olur.

#Trabzonspor #Trendyol Süper Lig #Kasımpaşa #Ts Spor #Mustafa Çulcu #Umut Nayir #Fatih Tekke #Aral Şimşir #Fatih
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