Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniyespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında mücadeleci performansıyla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor. Bordo-mavililer ise sezon öncesi son maçında kampı galibiyetle kapatmayı istiyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Süper Lig'in 4 büyüklerinden Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada iki takım da yeni transferlerini ve oyun sistemlerini test edecek. Galibiyet hedefiyle yeni sezon öncesi moral depolamak isteyen Ümraniyespor ile Trabzonspor karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

TARAFTARA UMUT AŞISI

Ümraniyespor, yeni sezon öncesinde Trendyol 1. Lig'de iddialı bir konuma gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktörleri yönetiminde kamp çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacakları bu maçta hem oyuncuların form durumlarını test etmek hem de taraftarlarına umut aşılamayı hedefliyor.

KAMPI GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Trabzonspor ise Fatih Tekke liderliğinde Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamlamak üzere. Bordo-mavililer, bu hazırlık maçında yeni transferlerin performansını görmek ve taktiksel uyumu artırmak istiyor. Erzurum kampında oynadıkları üç hazırlık maçında Nahçıvan'a 3-2 mağlup olan, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yenen ve Persepolis ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu maçta galibiyetle kampı kapatmayı hedefliyor.