Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari’nin transferinde sona yaklaştı. Uzun süren pazarlıkların ardından St. Etienne’in direncini kırmayı başaran bordo-mavililer, Fransız kulübüyle 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus içeren teklif üzerinden prensip anlaşmasına vardı. İşte transferin ayrıntıları… (TS spor haberleri)

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Benjamin Bouchouari transferinde artık son aşamaya geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo‑mavililer, 23 yaşındaki Belçika doğumlu Faslı futbolcuyu yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus içeren bir paketle kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Fransız ekibi Saint‑Etienne, yaz transfer döneminde kasasını dolduracak iki ayrılık hazırlığı yapıyor ve bu senaryoda en çok konuşulan takım Trabzonspor oldu.

SIRA OYUNCUYA GELDİ

Fransız basınına göre, Saint-Etienne ekibi orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'yi Trabzonspor'a satmaya hazırlanıyor. Yine Fransız basınında yer alan iddiaya göre ilk etapta reddedilen Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk teklifi güncellendi ve 1 milyon Euro bonus eklendi. Bu teklifin Saint-Etienne tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Artık taraflar arasında sorun kalmazken bordo-mavililer 23 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerine start verip transfere noktayı koyacak.

BEKLENTİ BÜYÜK

Trabzonspor cephesinde Bouchouari transferi icin buyuk bir beklenti hakim. Karadeniz ekibi, Faslı oyuncunun enerjisi ve mucadeleci yonuyle orta sahasını guclendireceğini duşunuyor. Transferin kısa sure icinde resmiyet kazanması beklenirken, Saint‑Etienne'in sportif direktoru Ivan Gazidis ve teknik direktoru Eirik Horneland da bu satışların ardından yeni hamleler icin duğmeye basmaya hazırlanıyor.