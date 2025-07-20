Trabzonspor-Zob Ahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS MAÇI CANLI
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kamp sürecinde bu kez İran temsilcisi Zob Ahan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde adım adım yeni sezona odaklanan bordo-mavililer, bu mücadeleyle birlikte hem taktiksel uyumu geliştirmeyi hem de oyuncuların maç kondisyonunu artırmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Zob Ahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ritmini bulmaya çalışan bordo-mavililer, bu süreçteki en ciddi sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Rakip, İran temsilcisi Zob Ahan. Özellikle yeni transferlerin performansı ve genç oyuncuların göstereceği gelişim dikkatle izlenecek. Peki, Trabzonspor-Zob Ahan maçı ne zaman, saat kaçta? TS hazırlık maçı hangi kanalda?
TRABZONSPOR-ZOB AHAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurum'da oynanacak Trabzonspor-Zob Ahan hazırlık maçı 20 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-ZOB AHAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Zob Ahan maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, 19 Temmuz Cumartesi gününü çift antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında dün akşam saat 17.00'de ikinci antrenmanınla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.