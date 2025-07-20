Trabzonspor-Zob Ahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS MAÇI CANLI

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kamp sürecinde bu kez İran temsilcisi Zob Ahan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde adım adım yeni sezona odaklanan bordo-mavililer, bu mücadeleyle birlikte hem taktiksel uyumu geliştirmeyi hem de oyuncuların maç kondisyonunu artırmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Zob Ahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?