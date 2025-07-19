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Jhon Duran'dan Jose Mourinho itirafı Jhon Duran'dan Jose Mourinho itirafı 17:52
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 16:41
G.Saray'a dev savunmacı! G.Saray'a dev savunmacı! 16:27
Uğurcan'dan taraftarlara mesaj Uğurcan'dan taraftarlara mesaj 16:17
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G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca 15:43
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 15:08
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 14:42
G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! 13:57
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı 13:40
Galatasaray'da Nelsson krizi! Galatasaray'da Nelsson krizi! 13:26
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Uğurcan'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Temmuz
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