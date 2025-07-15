Orta sahanın merkezine lider bir oyuncu almayı hedefleyen Fırtına, La Liga devi Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i renklerine bağlamak üzere. Yönetim, kulübü ile bir yıl kontratı kalan 30 yaşındaki yıldızın menajeri ile İstanbul'da masaya oturmuştu. Tarafların büyük oranda anlaştığı ve bu transferin kısa sürede açıklanacağı öne sürüldü. 1.84 boyundaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla sözleşmesini feshedecek. Yani bordo mavililer bonservis bedeli ödemeyecek. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Niguez, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol atarken, 6 da asist yaptı. 19 kez İspanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız, önemli bir kariyere sahip. Atletico Madrid'de 2 kez Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran, La Liga şampiyonluğu yaşayan Niguez, ayrıca UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da (Chelsea) kazandı. 1.84 boyundaki futbolcu, merkez orta saha olmasına rağmen 8 numara ve sol iç pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Haberi Puskas Sports duyurdu İngiliz haber platformu TransferFeed, "Trabzonspor, Saul Niguez için aktif şekilde devrede" başlığıyla olası transfer sürecini duyurdu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddialar, özellikle Puskas Sports gibi futbol odaklı hesaplar tarafından "Karadeniz ekibi, orta sahaya yıldız isim için bastırıyor" yorumlarıyla paylaşıldı.

TAM 90 MİLYON EURO

Niguez en iyi dönemini 2018-19'da Atletico Madrid çatısı altında yaşadı. O dönem sergilediği performans ile dev takımları peşine takan ve değerini 90 milyon euro'ya kadar yükselten İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı için de önemli bir oyuncu haline gelmişti. Güncel değeri 3 milyon euro olan Saul'ün Atletico Madrid'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.