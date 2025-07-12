Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı ne zaman ve saat kaçta? TS Hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezona güçlü ve hazır bir şekilde başlamak isteyen Trabzonspor, hazırlık kampı programı çerçevesinde Dinamo Tiflis ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hem yeni transferlerin takıma adaptasyonunu görmek hem de oyuncu kadrosunun genel performansını değerlendirmek için bu maçı önemli bir fırsat olarak görüyor. Özellikle transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Wagner Pina ve gol yollarında büyük beklenti yaratan Paul Onuachu’nun bu mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı ne zaman ve saat kaçta? TS Hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?