Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçları programı kapsamında Dinamo Tiflis ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Gürcistan temsilcisi karşısında sahaya çıkarken, taraftarların gözü özellikle yeni transfer Wagner Pina ve golcü isim Paul Onuachu'da olacak. İki yıldızın forma giyip giymeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu. Peki, Trabzonspor-Dinamo Tiflis hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-DINAMO TIFLIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak Trabzonspor-Dinamo Tiflis hazırlık maçı 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-DINAMO TIFLIS MAÇI HANGİ KANALDA?
12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Dinamo Tiflis maçı taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.