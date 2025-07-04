Pina ve Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim gelmişti. Kanat rotasyonunda hızlı bir ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, hem scout ekibinin hem de teknik heyetin olumlu raporu sonrası Alan Virginius'ta karar kılmıştı. Geçen sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 1.80 boyundaki futbolcunun bonservisi Lille'de. Virginius geçen sezon İsviçre ekibinde, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kiralık kontratı biten Alan Virginius, Lille'e döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun mukavelesi 2027 yılında sona erecek. Şu an market değeri 3 milyon euro olan genç futbolcu, sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI

Virginius, Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı. 86. dakikada attığı golün ardından Muslera, genç oyuncuya gol sevinci esnasında bir müdahalede bulunup kırmızı kart görmüştü. Geçiş oyunları ve hızlı hücumlar için ideal bir profil olan 1.80 boyundaki futbolcu, 1'e 1'de etkili olduğu için kilit savunmaları açabilecek kapasitede. Tarafların 3 milyon euro'ya el sıkıştığı ve son detayların görüşüldüğü belirtidi. Diğer yandan oyuncu tarafıyla da temaslar sıklaştı. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, kısa sürede işi bitirmek istiyor. Virginius, 2003 doğumlu olduğu için yeni sezonda uygulanacak artı 2 yabancı kontenjanından lisansı çıkartılacak.