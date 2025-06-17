Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yeni sezona için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bordo-mavililerde bu anlamda gündeme dikkat çeken isimler gelmeye devam ediyor. Fırtına'nın son olarak stoper transferi için Axel Tuanzebe ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, stoper takviyesi için rotasını İngiltere'ye kırdı. Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Tekke, Batagov'un yanına bir isim istiyor ve hedefte Axel Tuanzebe var. Hızı ve atletizmiyle öne çıkan 27 yaşındaki Kongolu yıldız, İpswich Town'dan ayrılacak. 30 Haziran'da resmen sözleşmesi bitecek olan başarılı savunmacının kontratında 1 yıl daha opsiyon olduğu belirtilse de takımı Premier Lig'den düştüğü için Tuanzebe'nin boşa çıkacağı öğrenildi. Bu nedenle bordo mavili yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Son dönemde sağ bek pozisyonuna evrilen Axel Tuanzebe, Fatih Tekke tarafından direkt stoper olarak düşünülüyor. Bordomavili yönetim, oyuncuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor. Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz devinin yanı sıra Aston Villa, Napoli, Stoke City gibi kulüplerde forma giyen 1.85 boyundaki futbolcu, 2023'te Manchester United'tan ayrılıp bonservisi elinde bir şekilde İpswich Town'a gitmişti. Demokratik Kongolu savunmacı, Trabzonspor'da daha önce şampiyonluk sonrası ciddi şekilde gündeme gelmiş fakat transferi gerçekleşmemişti. Bu kez transfer şartları çok daha uygun.

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK

Axel Tuanzebe, İngiliz futbolcu ve özellikle defansif yetenekleriyle tanınıyor. Savunmada çok yönlü bir oyuncu; stoper ve sağ bek gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. Fiziksel gücü, top kapma becerisi ve ikili mücadelelerdeki sertliği onun öne çıkan teknik özellikleri arasında. Ayrıca iyi bir hava topu oyuncusu ve topu oyuna hızlı sokma konusunda da yetenekli.

AXEL TUANZEBE'NIN ÖZELLİKLERİ

Pozisyon: Genellikle stoper (defansın ortasında) oynar, ama sağ bek veya ön libero gibi farklı savunma pozisyonlarında da görev yapabilir.

Fiziksel güç: Çok güçlü ve atletik yapısıyla ikili mücadelelerde rakiplerini kolayca geçer.

Hava topları: Uzun boyu ve iyi sıçrama kabiliyetiyle hava toplarında oldukça etkili.

Top kapma ve müdahale: Rakip ataklarını durdurmak için zamanlaması ve müdahale becerisi üst düzey.

Top kontrolü ve pas: Topu ayağında iyi tutar, özellikle kısa ve orta mesafede pasları temiz ve isabetlidir. Bu da savunmadan hızlı çıkışlarda avantaj sağlar.

Markaj ve pozisyon alma: Savunmada doğru pozisyon alması, rakip oyuncuları baskı altına alması ve boşluk bırakmaması öne çıkar.

Hız ve çeviklik: Savunma hattını hızlı rakiplere karşı destekleyebilecek kadar çevik ve hızlıdır.

Disiplin: Genç yaşına rağmen oyun içi disiplini yüksektir, gereksiz faullerden kaçınmaya çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hız: Sprint hızında 87, genel hızında ise 80 puan almıştır. Bu özellik, savunma hattında hızlı geri dönüşler yapabilmesini ve hızlı rakiplere karşı etkili olmasını sağlar.

Top Kontrolü ve Pas: Top kontrolü 68, kısa pasları 71, uzun pasları ise 69 puan almıştır. Bu da onun savunmadan oyun kurma yeteneğini gösterir.

Defansif Yetenekler: Defansif farkındalık 73, ayakta müdahale 72, kayarak müdahale ise 71 puan almıştır. Bu özellikler, onun savunma görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

Fiziksel Güç: Güç 75, zıplama 79, dayanıklılık ise 55 puan almıştır. Bu da onun fiziksel mücadelelerde ve hava toplarında ne kadar etkili olduğunu gösterir.