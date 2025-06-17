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Cimbom'a 50 milyon Euro'luk golcü! Osimhen olmazsa... Cimbom'a 50 milyon Euro'luk golcü! Osimhen olmazsa... 00:37
F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları 00:37
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G.Saray'dan transferde ters köşe! G.Saray'dan transferde ters köşe! 00:37
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Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma... Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma... 00:37
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F.Bahçe transferde suskunluğunu bozuyor! F.Bahçe transferde suskunluğunu bozuyor! 00:36
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz ve transfer... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz ve transfer... 00:36
F.Bahçe'de dev operasyon! 10 futbolcunun bileti kesildi F.Bahçe'de dev operasyon! 10 futbolcunun bileti kesildi 00:36
İşte Osimhen transferinde en büyük sorun! İşte Osimhen transferinde en büyük sorun! 00:36
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