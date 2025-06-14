Trabzonspor'un bitmeyen aşkı Caleta-Car

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da stoper için arayışlar sürüyor. Bordo mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan Caleta-Car için bir kez daha girişimde bulunacak. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2025- 06:40