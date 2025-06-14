Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da stoper için arayışlar sürüyor. Bordo mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan Caleta-Car için bir kez daha girişimde bulunacak. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor stoper arayışlarına devam ederken Olympique Lyon'dan Duje Caleta-Car ismi de gündeme geldi. Takvim'de yer alan habere göre 28 yaşındaki Hırvat oyuncunun, Lyon'daki sınırlı forma şansından memnun olmaması üzerine ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Bordo-Mavili takımın daha önce de kadrosuna katmak istediği oyuncuyla kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Görüşmede Fırtına'nın oyuncuya teklifte bulunduğu ve Hırvat stoperin önerilen şartları değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Geride kalan sezon Lyon'da 19 lig maçına çıkan tecrübeli stoper 1 gol kaydetti. Caleta-Car, 12 karşılaşmada ise kulübede kaldı. Fransız kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli savunmacı Hırvat Milli Takımı ile de 33 maça çıkıp 1 gol kaydetti.