Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için transfer teklifi yapan Monaco, fiyat yükselterek bir kez daha Fırtına ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Fransız ekibinin kabul edilmeyen ilk telifini yükselterek 13 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı aktarıldı.

9-10 milyon Euro seviyelerinde olan Monaco'nun ilk teklifi bordo-mavililer tarafından kabul edilmemişti. Trabzonspor'un kaptanı için 15 milyon Euro civarlarında bir talebi olduğu biliniyor.