Trabzonspor için Cerny fırsatı

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Cerny için yeni bir teklif yapma hazırlığında. Bordo mavililer, Rangers'in transferden çekilmesinin ardından Alman ekibi Wolfsburg ile temasa geçecek. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor, Beşiktaş'ın gündeminde olan Vaclav Cerny için pusuda bekliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin en çok istediği isimlerden birisi olan Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Wolfsburg'un geçtiğimiz sezon Rangers'a kiraladığı 27 yaşındaki sağ kanat, 52 maça çıktı ve 18 gol atıp 9 asist yaptı. Bu etkileyici performans sonrası talipleri artan futbolcu ile İskoç ekibi de devam etmek istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre ancak Wolfsburg'un 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi, Cerny'nin de yıllık 3.5 milyon euro istemesi nedeniyle Rangers artık bu transferden çekildi.

KADIKÖY'DE 2 KEZ SAHNE ALMIŞTI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı etkileyici futbol ve Kadıköy'de 2 gol atması ile dikkat çeken Cerny'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması Karadeniz devini daha istekli hale getirdi. Bordo-mavili yönetim önce 1.82 boyundaki oyuncuyla anlaşmayı, ardından da Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Cerny'nin Wolfsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak kulübün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve menajerine transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi. Cerny'nin market değeri şu anda 9 milyon euro. Sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta da görev yapabiliyor. Çekya Milli Takımı'nın vazgeçilmezlerinden biri.

YAPAY ZEKA'YA GÖRE CERNY

1. HIZ VE TEKNIK YETENEK:

Wolfsburg'un eski teknik direktörü Niko Kovac, Cerny'yi "hızlı ve teknik yetenekleri güçlü" bir oyuncu olarak tanımlamıştır. Bu özellikleri, Trabzonspor'un hücum hattında önemli bir katkı sağlayabilir.

2. GOL VE ASIST ÜRETKENLİĞİ

Rangers'ta geçen yıl 33 maçta 12 gol atan ve 4 asist yapan Cerny, gol yollarında etkili bir performans sergilemiştir. Bu, Trabzonspor'un hücum gücünü artırabilir.

3. ULUSLARARASI DENEYİM: Cerny Çekya Milli Takımı'nda 26 maçta 7 gol atmıştır. Bu deneyimi, Trabzonspor'un uluslararası arenada daha rekabetçi olmasına katkı sağlayabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1. SINIRLI HIZ: BAZI yorumcular, Cerny'nin hızının sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, Trabzonspor'un hızlı hücum stratejileriyle uyumsuz olabilir.

2. TEK AYAKLILIK: Cernu'nin çoğunlukla sol ayağını kullandığı ve sağ ayağını zayıf bıraktığı ifade edilmiştir. Bu, oyun çeşitliliğini kısıtlayabilir ve savunmalar için tahmin edilebilir hale gelebilir.

3. BONSERVİSİ VE MAAŞI: RANGERS taraftarları, Cerny'nin transfer ücretinin ve maaşının yüksek olduğunu ve bu durumun kulüp için finansal risk oluşturabileceğini dile getirmişlerdir. Trabzonspor'un bütçesi doğrultusunda bu durum değerlen-dirilmelidir.

SONUÇ

VACLAV Cerny, teknik ve golcü özellikleriyle Trabzonspor'un hücum hattına katkı sağlayabilir. Ancak, hız ve çok yönlülük konusundaki sınırlamaları, kulübün oyun stratejileriyle uyumlu olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Finansal açıdan da dikkatli bir değerlendirme yapılması önemlidir