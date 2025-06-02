Yeni sezonda forvet hattına güç katmak isteyen Trabzonspor'da gözler Paul Onuachu'ya çevrildi. 2023-24 sezonunda bordo-mavili forma altında 25 resmi maça çıkan Nijeryalı forvet, 17 gol atıp 4 asist yaparak performansıyla göz doldurmuştu. Taraftarların da çok sevdiği Onuachu için kulübü Southampton ile görüşmeler devam ediyor. Bordomavili yönetim, golcü futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

FATİH TEKKE'DEN TAM NOT

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de beğendiği ve transferine onay verdiği Paul Onuachu, bordo-mavili takıma dönmeyi istiyor. Trabzonspor ile Southampton arasındaki görüşmelerde önemli adımlar atıldı. İngiliz kulübü 10 milyon euronun altına düşerken, Trabzonspor da 5 milyon euroyu aşmak istemiyor. Görüşmelerin hızla devam etmesi ve kısa sürede bir netice alınması hedefleniyor. 30 yaşındaki yıldız 3 yıllık kontrat planlanıyor.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalanıdırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.