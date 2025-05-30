Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu. İşte Tekke'nin karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalar…

"EDIN VISCA'YA İZİN VERDİK"

"Ligin sonuna geldik. Çok şükür süreci iyi atlattık diyelim. Edin bizimle beraber değil, annesi rahatsızdı. Kendisine izin verdik. Tüm annelerin elinden öpüyorum. Savic iki antrenman bizimle oldu. Cezalılarımız var Tony, Mendy ve Cham, sakatlarımız Cihan, Arsen, Uğurcan. Neticesinde bir kadromuz mevcut. Genç oyuncularımız iki antrenmana çıkabildiler. Hedefimiz önce kazanmak, hafta boyunca çalıştığımız bir şey var, onu yapmaya çalışacağız. Genç oyunculara da süre vermek istiyoruz. İnşallah sakatlıksız kazasız belasız bir maç olur."