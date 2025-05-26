Teknik heyet için ders, yönetim içinse belki de geleceğe dair bir yol haritasıydı. Çünkü takım üretmeye çabalıyor ama son vuruşlardaki eksiklik, lider oyuncu sıkıntısı, defansif zaaflarla birleşince puan hanesine yansımıyor. Şimdi önemli bir karar vermek gerekecek. Ya sil baştan bir takım kurulacak, ya da eksiklerine rağmen bu takımın üzerine direkt katkı sağlayacak isimlerle yeni bir planlama yapılacak.