TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Bordo-mavililer, transfer çalışmalarında hem takıma katılacak isimler hem de olası ayrılık ihtimalleri üzerinde duruyor. Bu süreçte Avrupa'dan bir kulüp, Trabzonspor'un yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için ısrarcı tavrını sürdürüyor. Karadeniz ekibi ise gözde oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini netleştirdi. İşte gelişmenin ayrıntıları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 12:44