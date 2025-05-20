Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında alınamayan Bondarenko için yaz döneminde Shakhtar Donetsk’in kapısı bir kez daha çalınacak. 24 yaşındaki maestro bu kez Fırtına’ya gelebilir. İşte detaylar...

Önümüzdekı sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, kaliteli bir forvet, hızlı bir sol kanat, orta sahanın merkezinde A kalite 2 oyuncu, net bir stoper ve sol bek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 47 yaşındaki hocanın istediği isimlerden birisi de yine Ukrayna'dan: Artem Bondarenko. Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı futbolcu avı, ara dönemde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim; Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar'a 24 yaşındaki 10 numara için 7 milyon euro önermişti.

UKRAYNA BASINI DUYURDU

Fakat Ukrayna ekibi, Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının ayrılmasına karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar Donetsk kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu. Bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 12 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.

RESMİ TEKLİF SUNULMUŞTU

Yönetım ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Bondarenko'yu ise Türkiye'ye getirememişti. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren bordo mavililer, Donetsk'in 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.

TOPLAM 40 MAÇTA OYNADI

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Artem Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon toplam 40 maçta forma giyerek 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Bondarenko'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.