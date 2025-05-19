Bordo mavililerin bu sezondan alacağı çok ama çok ders var. Daha genç, dinamik bir kadro kurmalı. Doğru bir oyun anlayışı belirlenip o oyunu inşa etmeli. Bunların hepsi kulübün tarihine ve tarzına göre olmalı. Teknik anlamda yapılacak birçok iş var, bunlar kalıcı ve istikrarlı hale gelmeli. Unutulmamalı, (Güçlü Sistem) kısa vadede belki sancılı olabilir. Ama orta ve uzun vadede mutlaka başarı getirir.