Trabzonspor'da gözler Bodrum FK maçına çevrildi. Bordo mavililerde Fatih Tekke bu karşılaşmada rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün, küme düşme hattında yer alan Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılabilmek için ligi ilk 5'te bitirmek zorunda olan Karadeniz devinin hedefi bugün Bodrum ile başlayarak kalan 3 maçı kazanmak.

AVRUPA HESAPLARI

Fotomaç'ta yer alan habere göre Türkiye Kupası'nı alamayan Trabzonspor'un Avrupa'ya gitme şansı çok azalsa da imkansız değil. Fırtına, Avrupa arenasında yer alabilmesi için Süper Lig'i ilk beş içinde tamamlamalı. Karadeniz ekibi, şu an 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Bordo- mavililerin önünde Göztepe (47), Eyüp (50) ve Başakşehir (51) bulunuyor. Bodrum (D), Samsun ve Antalya (D) karşılaşmalarını kazanmak zorunda olan Karadeniz devi, Başakşehir'in kaybını bekleyecek. İki takım aynı puanda yer alırsa Fırtına ikili averajda üstün. Göztepe'nin de kalan üç maçın birinde takılması lazım. BAY haftası olan Eyüp'ün de kalan iki maçın birinde puan kaybetmesi gerekiyor.

BODRUM FK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11:

Bodrum FK: Souza, Üzeyir,Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Mohamed, Bardhi, Fredy, Okita, Puscaş

Trabzonspor: Muhammet, Pedro, Lundstram, Serdar, Arif, Ozan, Folcarelli, Cham, Draguş, Zubkov, Sikan

OLMAK YA DA OLMAMAK

Ligde 35 puan ve averajla 17'nci sırada yer alan Bodrum FK için Trabzonspor maçı kümede kalma yolunda son derece kritik. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Celustka ile cezalı forvet Taulant Seferi de bugün yok.

FOLCARELLI DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Jabol Folcarelli, yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Sağ bacak üst arka adalesindeki sakatlık sebebiyle 5 resmi maçta forma giyemeyen 25 yaşındaki orta sahanın, Bodrum karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

KADRODA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada bu akşam Bodrum FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Uğurcan Çakır, Arseniy Batagov, Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç'ın forma giyemeyecekleri ve maç kadrosunda yer almadıkları açıklandı. Ayrıca Simon Banza da maç kadrosuna alınmadı.

TEKKE İLE 7 PUAN

Sezon başında beri dış sahada çıktığı 12 maçta 5 puan toplayan Trabzonspor, Fatih Tekke geldikten sonra açıldı. Bordo mavili takım, 47 yaşındaki teknik direktör ile 4 karşılaşmada 7 puan elde ederek önceki periyodu kısa sürede geride bıraktı.