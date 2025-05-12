Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.