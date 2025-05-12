Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanarak yerini Sİkan'a bırakan genç yıldızı Enis Destan'ın sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.