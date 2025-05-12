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Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi 00:54
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Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu... Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu... 00:54
Fenerbahçe'den golcü bombası! Aradığı ismi Belçika'da buldu Fenerbahçe'den golcü bombası! Aradığı ismi Belçika'da buldu 00:54
Ahmet Çakar: Protokole aykırı VAR kararı... Ahmet Çakar: Protokole aykırı VAR kararı... 00:54