Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45 Türkiye Kupası Finali'nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.