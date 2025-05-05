Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir karşılaşma. Geniş alanda pas alışkanlığı olan, hızlı hücumları iyi yapan, bireysel kaliteleri olan oyuncuları var. Zor bir maç. İki takımın da eksikleri var. Kazanmak için oynayacağız her maçta olduğu gibi. Bugünkü beklentim kazanmak ama kolay gözükmüyor. İyi hazırlandık. Oyuncularımın hepsi hazır. Odaklanmış durumdayız. Rakip güçlü, konumlarının rahat olması da biraz işimizi güçleştirebilir ama kaybedeceğimiz topların sayısı az olursa kazanmaya yakın olabiliriz. Kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar."