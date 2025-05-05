Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Tekke liderliğinde çıkışa geçen Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno.

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 5 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve kısa süre içerisinde performansıyla büyük beğeni toplayan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile katkı sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak 3 puanın mimarlarından biri olan 28 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kritik maçta nasıl mücadele edeceği heyecanla beklenen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre bulurken, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Bu maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpasa, 32. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yasandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de baslayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karsılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.

İKİ KRAL KARŞI KARŞIYA

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında, bordo- mavili formayla gol krallığı yasamış iki eski yıldız, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz karsı karsıya geldi. Daha önce Alanyaspor'un basındaki Tekke, Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Tekke simdi ise Trabzonspor'un basında benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Sahadaki oyuncular kadar, kulübedeki bu taktik rekabet de ilgi çekiyor.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Murat Temel ve Ali Can Alp yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlendi.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi Portekizli Fabio Melo oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev yapıyor.

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