Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Fırtına sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.
7.dakikada Banza'nın yerden gönderdiği topa Zubkov gelişine vurdu. Direkten dönen top tekrar önüne düşen oyuncu kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Visca, ceza sahası içindeki Sikan'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan dönün topu tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
27. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu önüne alan Cordova, rakiplerinden sıyrılarak ayağının içiyle yaptığı vuruş ağalarla buluştu. 2-1
38.dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Sıkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un sağından ağalarla buluştu. 3-1
40. dakikada Malheiro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ali Şansalan, ceza sahasında Visca'nın eliyle oynadığı tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
45+2. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Sikan, kafayla topu kale önüne gönderdi. Topa iyi yükselen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak filere gitti. 4-2
İkinci yarıda 52. dakikada Corendon Alanyspor'dan Sporar skoru 4-3'e getiren isim oldu.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.
Maçın ardından Trabzonspor ligde 45 puanla 7. sırada yer aldı.
Corendon Alanyaspor ise 34 puanla 16. sırada küme düşme hattında yer alıyor.