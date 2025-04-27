Trabzonspor 4-3 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Tekke'nin öğrencileri rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2025- 15:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025- 17:59