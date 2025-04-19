Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavililerde Pedro Malheiro karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE PEDRO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz.