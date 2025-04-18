Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti!
İşte Fırtına'nın Adana kafilesi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 18 Nisan 2025
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