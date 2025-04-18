Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.
Kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza yer aldı.