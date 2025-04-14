Spor yazarları Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2025- 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025- 09:39