Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Fatih Tekke galibiyetin ardından oyuncularının performansı hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı.

"ZORU BAŞARIYORLAR"

"Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım."