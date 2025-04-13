Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Attığı 2 golle yıldızlaşan Oleksandr Zubkov galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Oleksandr Zubkov oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Zubkov, duygularını paylaştı. İşte Zubkov'un maç sonu değerlendirmeleri...

"BU YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı."

"OLMAM GEREKEN YERDEYDİM"

"Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü." dedi.