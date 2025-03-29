Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hemen hemen 20 yıl oldu evimize dönmeyeli... Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Bize desteğe gelen taraftarımıza 3 puan hediye etmemiz lazım. Hafta boyunca bazı sıkıntılarımız oldu ama değiştiremeyeceğimiz şeylere çok zaman harcamak ve konuşmak istemiyorum."

"Taraftarımızdan ricam, sezon sonuna kadar bize destek versinler. Bu milli aralar büyük takımlara avantaj olmuyor. Ancak kalan oyuncularım çok iyi çalıştı. Bu süreci camia olarak iyi geçirmek zorundayız. Oyuncularım fazlasıyla istiyor, normalleşmeye ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar eleştirilerin hepsi bana olsun. Oyuncular yeni bir oyun oynuyor, onların güvene ihtiyaç var. Her şey bir anda değişemez. Zor bir süreçten geçiyoruz, iyi yolda olduğumuzu ve iyi olacağını biliyorum. Oyuncuların çalışmalarından müthiş memnunum."

"Ceza sınırında oyuncularım var, ilk kez söyleyeceğim... Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım."