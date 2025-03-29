Trabzonspor-Göztepe MAÇI TIKLA İZLE | Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle 300 günlük dış saha kazanamama serisini sonlandıran bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Trabzonspor’da dört oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, dört isim ise sarı kart sınırında. Karadeniz ekibi, evinde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Göztepe ise uzun süredir galibiyet özlemi çekiyor. Zorlu Karadeniz deplasmanında üç puan alarak kötü gidişata son vermeyi amaçlayan İzmir ekibi, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer, 35 puanla orta sıralarda yer alırken, Fatih Tekke yönetiminde yeni bir seri başlatmayı ve aynı zamanda önümüzdeki hafta Bodrum ile oynanacak Türkiye Kupası maçına moral bulmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise 37 puanla sıralamada Trabzonspor'un önünde yer alıyor ve Karadeniz deplasmanında uzun süredir beklediği galibiyet serisini sonlandırmayı planlıyor. Trabzonspor, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle 4 eksikle sahaya çıkacak. Buna rağmen Fırtına, evinde kazanarak moral bulmayı ve bir an önce üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Trabzonspor-Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Papara Park'taki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Ozan, Vişça, Cham, Zubkov, Sikan.

Göztepe: Lis, Heliton, Bokele, Furkan Bayır, Ahmed, Matsuki, Dennis, Doğan, Emersonn, Juan, Romulo.

FIRTINA'NIN HEDEFİ GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNÜNE GEÇMEK

Trabzonspor, sahasında karşılaşacağı Göztepe ile 30. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 13'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek puan sıralamasında önüne geçmek istiyor.

30. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 29 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İkili arasındaki 10 maç ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi 43 golüne karşılık kalesinde 25 gol gördü. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor ile Göztepe arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sahasında attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.