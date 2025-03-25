Tecrübeli futbolcu, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle yeni bir anlayışa geçtiklerini belirterek, "Fatih hocanın gelişiyle yeni sisteme, yeni taktik anlayışına geçtik. Kısa sürede Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elimize aldık. Bu sebepten dolayı daha demin onun toplantısını yaptık. Olumlu şeylerin çıktığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde antrenmanlarda daha çok çalışıp, taktik, sistemin üzerine yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ozan Tufan, Trabzonspor'un bu sezon inişli çıkışlı performans sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok iyi sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Dalgalı performans vardı, benim de keza öyle. Taraftarın, şehrin beklentisi bizden bu değil. Onun farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek elimizde. Bunu değiştirmek için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz, değiştirmek zorundayız. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmayı göstermek zorundayım. Maç içinde güzel gol de atılır. Bu insanları mutlu eder ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelip üst sıralarda olmasıdır. Benim için golden çok Trabzonspor'un başarısı önemli. Benim adıma üzücü taraf bu kadar geç alınmış deplasman galibiyeti. Onun dışında deplasman galibiyeti aldığımız için mutluyuz."

Deneyimli futbolcu, tekrar milli takıma gitmek istediğini anlatarak, "Milli takım için de beklentim, hayallerim var. Sayısız kere giydim, hedefim daha çok giymek. Dün ve önceki maçlarını izledik, gurur duyduk. Onların da arasında olmayı istiyorum. Onun için bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah tekrar milli formayı giyme durumum olur." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerin belirtilmesi üzerine Ozan Tufan, şunları dile getirdi:

"Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Önemli olan bunu tersine çevirip sahaya yansıtmak. Bu sene zaman zaman yansıtabildiğim maçlar oldu, kötü performans gösterdiğim maçlar oldu. Eleştiriler doğaldır. Gönlüm ister ki her maçı iyi oynayayım ama siz de biliyorsunuz takım olarak sezon başından beri iyi performans ortaya koyamadık. Daha iyi yerlere gelebilmemiz için hepimizin yüzde 100 antrenman ve maç performansı yapması lazım. Bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. O sebeple hoca değişiklikleri oldu."

"Önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum."

Ozan Tufan, her teknik direktörün farklı bir taktik anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü hocamızı değiştirdik. Hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih hocanın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ligin diğer takımlarının saha içi dizilişimizi ve preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Bir sistem üzerinde değil, bir kaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah hocayla birlikte daha iyi gidebiliriz."

" En önemli hedefimiz kupa"

Ozan Tufan, Süper Lig'de sezon başlarken şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Ama olumsuz sonuçlar nedeniyle bunun uzağında kaldık. Bundan dolayı üzgünüz. Kupada da belli bir yol almayı düşünüyorduk. Son ana kadar mücadele edip ligde gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı dönemdeyiz. En önemli hedefimiz kupa." diye konuştu.

Takımda stoper oyuncularının sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı öncesi sorun yaşanmasına ilişkin bir soruya Ozan Tufan, "Şu anda inanın daha hiç bir şey belli değil. Sistem üzerinde çalışmalar, taktik üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Görev verilirse orada en iyisini vermeye çalışırım. Bir sağ bek, sol bek gibi oynayamam ama onların performansını aratmayacak şekilde yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Ozan Tufan, kilosuna yönelik eleştirilere ilişkin de, "Çok eleştiri oluyor. Bunlardan biri de bu zaten. Benim rahatsız olduğum konulardan biri bu. Yani dışardan bakıldığı zaman evet öyle gözüküyor ama yapılan testler sonucunda eğer rahatsızlık şikayette bulunulsa kulüp, hocalar tarafından cezası verilir. Gayet 'fitim' kelimesini kullanmak istemiyorum ama oldukça yerinde ve formumdayım." değerlendirmesinde bulundu.