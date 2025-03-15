Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mutluyuz. Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Maç için gösterdiği pres çok önemliydi. Uygulamaya çalıştık. Maçın genelinde hem oyunun hakimi bizdik hem de skor avantajı bizdeydi. Uğurcan'ın da 1-0'ken penaltıyı çıkarması bizi ayakta tuttu. Oyun genelinde taktik anlamında iyi şeyler yaptık. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Bir yumruk halinde gitmemizdi taraftarımıza, biz bir ekibiz. Günün sonunda biz bir takımız. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik."