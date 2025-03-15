Fatih Tekke: Camianın beklediği şey...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi bordo mavililerin yeni teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yuvaya dönüş. 20 yıla yakın uzaktım. Çok hızlı gelişti açıkçası. Belki kendime gelmedim. Çok mutluyum. Taraftarımızla bir arada olduğumuz ve bu heyecanı yaşamak çok önemli benim için."

"Birçok parametre var. Takım savunmasıyla ilgili dokunuşlarımız ve uyarılarımız oldu. Bununla ilgili bir şeyler bekliyorum. Oyunun çoğu bölümünde, bugün top rakipteyken duygumuz biraz daha yukarıda olacak. Taraftarımızı mutlu etmek için var gücümüzle çalışacağız."

Trabzonspor taraftarının ve camiasının beklediği bir şey var, mücadele edebilme. Bu tek başına değil. Birlikte mücadele edebilme. Bugün yapabileceğimizin en maksimumunu yapıp galibiyet almamız gerekiyor. Mevcut durumla ilgili işimiz kolay değil ama oyuncularımızın duygularının çok yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Umarım iyi bir maç olur ama bu maç özelinde top rakipteyken oynayacağımız oyun çok önemli."